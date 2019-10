Federico Bernardeschi ha commentato così, sul proprio profilo Instagram, il successo netto dell'Italia per 5 a 0 sul Liechtenstein: "". Per Bernardeschi, è arrivato anche il secondo gol consecutivo in azzurro, dopo quello alla Grecia, dopo appena 1' e 48" dal fischio d'inizio. Oltre ciò, il gocatore bianconero si è visto particolarmente brillante, entrando spesso nella manovra del gioco di Roberto Mancini.