Tutto nuovo. Nessuno sa cosa potrà portare Andrea Pirlo alla Juve a livello tattico. Il Maestro non ha mai allenato, ma nel passato ha parlato anche della Juve attuale e andando a scovare le sue vecchie frasi emergono anche alcune sorprese. Per esempio, ecco cosa diceva un anno fa su Bernardeschi: ​ "Federico è un giocatore indispensabile per questa Juve, con Ronaldo a sinistra che torna un po' meno dall'altra parte c'è bisogno di Bernardeschi per tenere coperta la zona del campo. Oltre alla parte tecnica fa anche tanto lavoro fisico".



DYBALA - Durante l'ultima stagione di Allegri, Pirlo diceva su Dybala: ​"Quest’anno Dybala deve correre di più per difendere. Cristiano è Cristiano. L’anno scorso era Dybala il numero uno, però quest’anno c’è Ronaldo, se ti pesa una cosa del genere vuol dire che non sei intelligente". Dopo il ko con l'Ajax, come ricorda la Repubblica, Pirlo tornò sul tema Dybala: "Dybala si è svalutato ma non per colpa della Juventus, credo sia stata una cosa mentale perché ti vedi arrivare un campione come Ronaldo e dovresti avere voglia di giocare con un giocatore così, invece lui ha avuto questo calo mentale. È nella Juventus, non in una squadra media".