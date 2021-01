Come racconta Gazzetta, perquesta sera ci sarà un'occasione d'oro per recuperare terreno all'interno della Juventus. Dopo tre stagioni e tre scudetti, con Pirlo ha totalizzato sì 18 presenze, ma appena 3 dal primo minuto. In questa stagione, meno di lui, ha giocato solo Giorgio Chiellini che pure a lungo è stato infortunato. Si continua a parlare di mercato , per il ragazzo toscano: a partire da un interessamento dell'Atalanta per lui, magari in ottica scambio con Papu Gomez. Berna guarda avanti e vuole solo la Juve, o una squadra di pari livello. Pertanto, se ne dovrà riparlare. Ma solo dopola sfida con il Genoa.