di Alberto Toppi

Se nel novero delle possibilità si poteva ipotizzare una nuova vita per Federico Bernardeschi come esterno a tutta fascia, Andrea Pirlo ha levato ogni dubbio nella conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma: “Bernardeschi ha più caratteristiche per fare tutta la fascia, da trequartista non lo vedo ne avevo già parlato con lui ed è d'accordo è un giocatore di fascia di forza e fisicità". No al trequartista, sì alla rinascita da quinto di centrocampo



NUOVA VITA – Se in primo momento la centralità del talento di Carrara nel nuovo ciclo targato Pirlo sembrava compromessa, l’implementazione del 3-5-2 – con una mezzala che svaria sulla trequarti – ha fornito un’occasione più unica che rara. Adesso è alle prese con l'infortunio riportato nel ritiro con la Nazionale ad inizio settembre, quando tornerà a pieno regime dovrà porsi un imperativo: non sprecare questa opportunità. Perché i treni passano una volta nella vita e questo è forniti di sedili fatti su misura per il suo stile di gioco. Per essere l’esterno tutta fascia di Pirlo ci vuole atletismo, qualità e capacità di garantire equilibrio, caratteristiche nelle corde di Bernardeschi espresse da Pirlo. Ed insieme hanno bocciato l’esperimento provato e riprovato da Sarri l’anno scorso.



SARRI BOCCIATO - Tutto si riassume in tre parole “lui è d’accordo”. La vita da trequartista non fa per l’ex Fiorentina. E Sarri ci ha messo mezza stagione per capirlo: 15 partite (fonte Transfermarkt) schierato in quella posizione con scarsi risultati, a cui hanno fatto seguito altrettante giornate di critiche per la poco incisività espressa. Polemiche prontamente parate dal tecnico toscano, impegnato nel difendere sia il giocatore sia la sua filosofia calcistica. Solo nel post lockdown si è arreso all’evidenza, rischierandolo come esterno nel tridente, anche se, a dir la verità, l'ex Fiorentina non ha mai brillato, pur trovandosi più a suo agio rispetto alla trequarti. Al di là degli equivoci tattici, Bernardeschi si è perso per strada nella sua avventura all’ombra della Mole, il suo talento ha perso vigore partita dopo partita. Ma questa può realmente rappresentare la stagione della rinascita, in un clima di ritrovato entusiasmo e ambizioni. Pirlo e Bernardeschi sono d’accordo, patti chiari e amicizia lunga. Speriamo il più rigogliosa possibile.