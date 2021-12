Le parole dia Dazn: “Sì, mi sono goduto il momento del gol che mancava da troppo. Era importante vincere era importante chiudere l’anno così”.– “Non è questione di chi c’è ma dell’avversario che ogni partita è a sé, quando c’è Dybala è meno adattabile al rientro e uno fa una corsa in più senza problemi, si trova così la sinergia di squadra e di gruppo, il compagno che ti vede è fiero e la corsa in più la fa lui. In queste partite lo abbiamo fatto e si è visto”- “Si sa che quando ci sono difficoltà vengono a galla tutti i difetti e si dimenticano i pregi. All’inizio eravamo una squadra ma non eravamo un gruppo, piano piano siamo riusciti a creare il gruppo. Poi c’è stato qualche sgambetto che ci siamo anche creati da soli e le certezze vengono meno. Nell’ultimo mese e mezzo ritrovata voglia di sacrificarsi, la voglia di gioire con i compagni, questo è importante n una grande squadra, la Juve insegna che gli obiettivi e i traguardi raggiunti li abbiamo raggiunti con il sacrificio. Non siamo il Real Madrid o una squadra che può permettersi di andare in campo con la puzza sotto il naso. Questo è un concetto su cui batte tanto anche Allegri”– “Se oggi mi date assist me lo sento rubato. Io la scorsa stagione ho passato momenti difficili al quale sono grato perché si cresce sempre nei momenti difficili. Sono andato all’Europeo e ho fatto un grande Euopeo e non era facile, sono tornato qui con la voglia id mettermi in gioco. Ora ci sono 6 mesi per raggiungere grandi obiettivi”