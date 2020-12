L'ex arbitro Graziano Cesari a "Pressing" ha confermato il lampante errore della squadra arbitrale di martedì sera all'Allianz Stadium: "Il fallo su Bernardeschi è nettissimo. Per La Penna non era successo niente, Dragowski non trattiene il pallone e Bernardeschi cerca di impossessarsene, arriva la mano sinistra di Dragowski ma c’è anche un contatto basso. Non c’è alcun dubbio, La Penna chiede aiuto a Mazzoleni e hanno visto male sia lui che il VAR. Mano sinistra di Dragowski su Bernardeschi e poi anche una ginocchiata: non si può non concedere un rigore così".