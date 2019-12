Nonostante stia attraversando un momento complicato, il Barcellona continua a monitorare da vicino Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina sta avendo qualche difficoltà a giocare da trequartista nella Juve di Sarri, ma, secondo la stampa spagnola, il Barça è pronto a partire all'assalto di Berna. L'idea è quella di valutare la situazione in questa seconda parte di stagione per poi presentare l'offerta giusta in estate.