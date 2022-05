Federico Bernardeschi, a Sky Sport, parla così dopo l'ultima gara alla Juve.



A FIRENZE - "Ci pensavo in questi giorni, è proprio la chiusura perfetta di un cerchio, di un pezzo di vita, di carriera, di questo sono molto felice e orgoglioso".



LA SITUAZIONE - "Quand'è maturata? Devo dire che oggi ho parlato con i ragazzi, ho ringraziato per prima la società e il mister, tutti i ragazzi che per 5 anni sono stati la mia famiglia, il mondo Juventus che mi ha fatto sentire a casa. Quando si prendono determinate decisioni, con eleganza, per due visioni differenti, è grande soddisfazione per me e per il club. Non per forza si deve litigare, mi ha fatto piacere e sono orgoglioso. Ho detto che ciò che mi porto è il mondo Juventus e ogni cosa trasmessa dai ragazzi, sono cresciuto come persona e uomo. Al di là dell'aspetto lavorativo, in questo viaggio chiamato vita, è la cosa più importante".



FUTURO - "Resto in Italia? Ne avete uno bravo lì in studio a scoprire queste cose, vediamo in questi giorni cosa ci dirà Gianluca Di Marzio. Se ho già un contratto? Non siete informati male. Dove mi vedo? In questo momento penso molto a me stesso, credo che sia la cosa più importante, vorrei un bel progetto che si sposasse con le mie idee. Vedremo. Sono aperto a tutto, anche a un cambiamento. Sono pronto e diffido di chi sta nella comfort zone, il cambiamento è crescita ed evoluzione. Siamo pronti a tutto".