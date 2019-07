La Juventus cede all'ultimo minuto, dopo una perla di Harry Kane direttamente da centrocampo. A fine partita, è intervenuto ai microfoni a bordocampo Federico Bernardeschi.



LE PAROLE - "Era importante mettere minuti nelle gambe ma abbiamo fatto quello che il mister ci chiedeva soprattutto nel secondo tempo. Temperatura? Sono partite difficili perché in preparazione le gambe non ci sono al 100% l’importante in queste partite è mettere partite nelle gambe ed essere in condizione".