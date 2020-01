Juve e Barcellona stanno studiando uno scambio tra Rakitic e Federico Bernardeschi per la prossima stagione, ma l'ex giocatore della Fiorentina non si fa distrarre dal mercato. Sguardo concentrato alla partita di domani contro la Roma in Coppa Italia: dopo una prima parte di stagione con più bassi che alti, il centrocampista vuole rilanciarsi da mezz'ala. Lì dove Sarri ha detto di volerlo schierare fin dall'inizio. Berna ha pubblicato su Instagram una foto dell'allenamento di oggi: "Focus ON".