Federico Bernardeschi è una delle possibili contropartite che la Juve metterebbe sul piatto per arrivare ad Arek Milik, attaccante del Napoli che De Laurentiis ha messo sul mercato. La Juve non può coprire l'iniziale richiesta di 40-50 milioni solo cash e spera di poter inserire il fantasista ex viola nella trattativa. Gli ostacoli non mancano, primi tra tutti i diritti d'immagine, ma secondo quanto riporta Sky Sport l'affondo del Napoli arriverà quando Bernardeschi firmerà la nuova procura con un nuovo agente dopo aver lasciato Beppe Bozzo.