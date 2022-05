Federico Bernardeschi si libererà a zero dalla Juventus. La nuova meta del giocatore non è ancora nota, tuttavia c'è l'interesse del Napoli per l'esterno di Carrara. L'ex viola sarebbe disposto a trasferirsi all'ombra del Vesuvio ma richiederebbe un contratto quinquennale da 3.5 milioni di euro a stagione. Ora spetta al Napoli decidere se accontentare o meno il giocatore. A riferirlo è il Corriere dello Sport.