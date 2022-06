Come racconta Gazzetta, il Napoli valuta un movimento sugli esterni. Bernardeschi sta per svincolarsi dalla Juve e chiede un lauto ingaggio ed un contratto lungo (in bianconero guadagnava circa 4 milioni di euro, qui potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno ma a fronte di un accordo duraturo. Mentre per Deulofeu servirebbe subito un esborso cash di 15 milioni per convincere l’Udinese a lasciarlo partire.