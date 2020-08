Arek Milik è uno dei nomi più caldi per sostituire Higuain alla Juventus, che vorrebbe abbassare la richiesta di 40 milioni di euro del Napoli inserendo nell’affare Federico Bernardeschi. Come riporta Tuttosport, ci sarebbero due ostacoli per inserire l’esterno di Carrara nella trattativa. Innanzitutto la volontà del giocatore, che desidererebbe rimanere in bianconero. In secondo luogo, Bernardeschi ha affidato la gestione dei diritti d’immagine ad una terza società, la Roc Nation Sports di Jay-Z. Servirà convincere il presidente partenopei De Laurentiis, molto ferreo su questo punto.