Se in estate Higuain e Dybala sono stati messi sul mercato alla ricerca di plusvalenze che potessero anche alleggerire la quota ammortamenti, ora anche per Bernardeschi si può ipotizzare una mossa simile. A bilancio, infatti, il valore residuo del suo cartellino pesa ad esempio più di quello di Dybala (23,65 milioni il 30 giugno 2019 contro i 16,5 dell'argentino). Il Liverpool sta osservando e davanti a un'offerta importante la Juventus potrebbe, per la prima volta, iniziare a considerarla. Lo racconta Calciomercato.com.