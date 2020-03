Federico Bernardeschi è stato ospite nella settimana puntata del format bianconero A Casa Con La Juve, e si è raccontato in diretta ai propri fan. Nel corso del suo intervento, l’esterno bianconero ha risposto alla curiosa domanda “Con chi ti prenderesti un caffè?”. Ecco la sua risposta: “Con chi prenderei un caffè tra i personaggi storici? Nelson Mandela. Uno sportivo non calciatore? Roger Federer, perché per me è una leggenda per stile, eleganza e umanità. Un attore/attrice? Angelina Jolie. Un cantante? Jimmy Hendrix. Una band? I Nirvana. Un personaggio tv? Maria De Filippi. Un comico? Roberto Benigni. Una leggenda del passato della Juve? L'avvocato Agnelli.