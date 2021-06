A Sogno Azzurro, Federico Bernardeschi ha parlato del suo impegno in Nazionale.



MANCINI - "​E' partito dando fiducia a tutto il gruppo, ha portato tanto entusiasmo. Mancini è bravo, grande calciatore: da lì nasce l'esperienza umana che crea con il calciatore. Ti dà consigli fondamentali in campo e dà una mano a tutti. I risultati si stanno vedendo...".



CON LA SVEZIA - "Non eravamo una Nazionale pronta ad affrontare una partita giusta. Non c'era l'ambiente giusto, non eravamo coinvolti allo stesso modo. E l'ambiente non era sereno, era opaco e pesava molto. Ed è pesato molto su quella partita".