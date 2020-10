8









Campo aperto. La Juve che pareggia e fatica con il Crotone, e Federico Bernardeschi che può andare forte verso il difensore, magari puntarlo, di sicuro creare preoccupazioni alla difesa calabrese. E invece? Invece 'Berna' si fa rimontare, perde l'attimo e il tempo del passaggio, si gira su se stesso e riparte dalla difesa. Nulla di estremamente grave se la Juventus non si trovasse a rincorrere, negli ultimi istanti di recupero, un pareggio che in ottica campionato potrebbe avere già una valenza devastante.



