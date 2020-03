Federico Bernardeschi è intervenuto su Juventus tv per raccontarsi a tutto tondo, dalla sua quarantena al mondo bianconero: "Sto bene, anche se un po' sofferente come tutti - ha detto il centrocampista della Juventus - Questa situazione ci ha portato lontani da quello che facevamo ogni giorno, ma è giusto stare a casa. Cerchiamo di goderci questi momenti con le nostre famiglie, questa è la cosa che conta".



Durante la diretta il quartetto composto da Michielin, Bernardeschi, Zuliani e Zambruno ha intonato 'Il mio canto libero' di Lucio Battisti. Risultato? Francesca quasi da.. solista. Federico ha accennato qualche strofa, non troppo convinto.