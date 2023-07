L'ex calciatore della Juve, Federico, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, in cui non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Italia, ma si è soprattutto soffermato sullla situazione che sta vivendo il suo ex compagno'Mi sono trovato subito molto bene, la città è pazzesca e le persone gentili. Purtroppo siamo inciampati nel percorso, non ci aspettavamo di essere così giù in classifica quest'anno, ci sono stati dei problemi ma speriamo di invertire la rotta'.- 'Dispiace molto per la situazione di Leonardo, non è facile per nessuno. L’ho sentito e probabilmentese proprio doveva uscire. L’ho scritto anche a lui. Poi ci sono dinamiche che io non conosco dall’esterno, ma lui, umanamente parlando mi dispiace tantissimo'.- 'Al momento sono un giocatore del Toronto e mi trovo bene qui. Se ci fosserò delle possibilità di tornare in Italia le valuterò con il club, con grande onestà. Fa piacere ricevere attenzioni, sono lusingato e grato di questo. Mi manca la Champions. L'Italia è casa mia, è normale che mi manchi'.- 'Penso che sia una grandissima squadra, alla fine arriverà là dove merita. Loftus-Cheek e Pulisic vengono da due annate non del tutto positive, ma se beccano la stagione giusta possono diventare giocatori importanti'.