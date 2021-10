Federicoha parlato a Dazn prima di Juve-Roma: "E' un momento importante per me, per la squadra, per tutti. Vengo da una stagione non facile, ne sono consapevole, ma si è chiusa nel migliore dei modi. Ho chiuso un cerchio, tutti sappiamo come è andata. Va bene così. questa stagione sto facendo molto bene, quindi devo continuare così. Seguire quello che chiede il mister, i compagni, con serenità e tranquillità. Aiutare la squadra e fare anche di più.E' il mio futuro? Sì, dentro il campo mi trovo bene. Come giocatori ci si adatta al modulo e alla idee del mister, questo non è un problema. Lì esprimo le mie qualità nel migliore dei modi, mi trovo bene in tutti quei ruoli, quindi questa è la strada. Sono molto contento, mi concentrerei su stasera, una gara importante per noi. E' un passo in avanti, lo dobbiamo fare".