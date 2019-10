Due gol in due partite. Federico Bernardeschi si è preso l'Italia, con reti e rendimento, ma ancora non basta. Ecco le sue pagelle:



Tuttosport: BERNARDESCHI 6 - Mette subito la gara sul binario giusto, poi volteggia a evitare tacchettate.



Corriere dello Sport: BERNARDESCHI 6.5 - In 10 giorni di Nazionale, con 2 partite a disposizione è stato in campo 126’, in 3 mesi di Juventus, con 9 partite, solo un po’ più del doppio, 275’. Ma il rapporto si ribalta in fatto di gol: due in azzurro, uno in bianconero. E questo di Vaduz è un gol bello e soprattutto rapido, tanto da evitare le sofferenze che incontriamo dopo l’1-0. Quando esce Zaniolo, diventa mezzala.



Gazzetta dello Sport: BERNARDESCHI 6 - Bella doppietta tra Grecia e Liechtenstein: recuperato alla causa. Ne aveva bisogno per il morale visto che alla Juve, per ora, non ha grandi spazi.