Bernardeschi lascia il Toronto FC: la decisione del club, anche Insigne saluta

Bernardeschi e Insigne lasciano il Toronto FC

Finisce l'avventura di, questa la decisione che sembra ormai definitiva del club canadese, pronto a salutare non soloIl Toronto, secondo quanto riferito da Gimemesport,Per quest'ultimo c'è anche la conferma dell'agente, Andrea D'Amico a STILETV: "I programmi sono cambiati, il club ha modificato il proprio progetto per cui Insigne è pronto a iniziare una nuova avventura".

Come è andato Bernardeschi in Canada

Tutte le parti hanno concordato che fosse giunto il momento di separarsi dopo tre stagioni insieme;con il Toronto che non è mai riuscito a qualificarsi ai Playoff di MLS.Per Bernardeschi la stagione precedente l'aveva chiusa con otto gol e otto assist, e quest'anno era sulla buona strada per ottenere quasi gli stessi numeri con quattro gol e quattro assist a metà anno. In totale,. L'esterno dovrà quindi ora cercare una nuova destinazione dopo l'esperienza in Canada. In passato si era parlato di un possibile ritorno in Italia, chissà se qualche club adesso punterà sull'ex bianconero all'età di 31 anni.