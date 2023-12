Le parole di Federicoa Sportmediaset:JUVE – “A me la Juve piace sempre. Mi piace ancora di più quest’anno, siamo lì tra le prime due, lottiamo per il titolo e fa onore a squadra, dirigenza, società, mister, tutto l’ambiente. I tifosi sempre presenti anche negli anni più bui. Speriamo che in questo campionato possono e possiamo toglierci delle soddisfazioni. Io la Juve la vedo sempre bene e oggi rivedo il dna Juve che c’era quando c’ero io”.