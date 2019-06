L'aveva provato Allegri, l'ha provato e riprovato Roberto Mancini. L'esperimento e l'evoluzione, così Federico Bernardeschi può cambiare ruolo e futuro: il giovane talento della Juventus è già tra i giocatori più duttili della rosa e, nonostante l'ex allenatore bianconero non sia riuscito a trasformarlo in una mezzala nel corso della passata stagione, gli esperimenti non si sono fermati. Infatti anche quest'oggi, in Nazionale, contro la Primavera del Bologna il numero 33 è stato schierato dal Ct come terzo centrocampista. L'Italia ha vinto 17-0.



Una buona notizia, a cui seguono due non proprio positive: ​Spinazzola e Kean infatti hanno svolto un lavoro differenziato, per via di "Un leggero affaticamento, niente di preoccupante per entrambi". Parola di Mancini.