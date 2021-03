1









40 milioni di euro, che nel 2017 corrispondevano a tante belle speranze, scemate nel corso del tempo. Adesso rimane l’ultima possibilità, the last chance che Federico Bernardeschi non può sbagliare. Preso dalla Fiorentina come uno dei talenti più brillanti del calcio italiano, il suo estro si è offuscato di stagione in stagione, passando da Allegri a Sarri, sballottato di ruolo in ruolo senza mai trovare una zona di comfort. Fino ad arrivare a Pirlo e all’ultima occasione da terzino sinistro per conquistare la Juventus, che da tempo ha le idee chiare sul futuro del classe 1994 di Carrara.



DALL’INCONTRO PARATICI-RAIOLA AI NO DEL PASSATO - Come riporta Calciomercato.com, tra i tanti argomenti toccati nel summit di mercato andato in scena nei giorni scorsi, a Milano, tra Fabio Paratici e Mino Raiola potrebbe esserci stato anche Bernardeschi, ritenuto in vendita dal club bianconero. La scorsa estate si oppose lo stesso giocatore alla cessione, rifiutando la corte del Lione. Copione identico a gennaio, quando l’Hertha Berlino ha bussato alla porta della dirigenza della Vecchia Signora: no di Bernardeschi, che in entrambe le occasioni ha espresso la volontà di rimanere a Torino per dimostrato il suo valore. Nel frattempo qualche guizzo ma molte ombre, adesso l’ultima chance che non ammette errori: se la rinascita da terzino sarà dirompente potrà restare, altrimenti dovrà dire addio. La palla passa nei piedi di Bernardeschi.