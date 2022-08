Intervistato da SportWeek, Federicoha parlato anche dei suoi ex compagni allae della squadra bianconera attuale. Ecco il suo pensiero: "Qui a Toronto porterei, con cui ho un legame speciale. Ci sentiamo sempre, così come con. La Juve ha 3-4 leader di grande spessore umano, alcuni sono andati via, spero che i nuovi possano compensare [...]. La Juve non solo lotterà per lo scudetto, ma può vincerlo. C'era bisogno di prendere 2-3 giocatori top. Dopo tanti cambiamenti un periodo di assestamento è fisiologico".E ancora: "Imi hanno fatto crescere, alla Juve sono maturato in maniera incredibile. Il tifoso bianconero è esigente perchè è abituato a uno standard alto, ricordo pochi giocatori che non sono stati fischiati: è il prezzo da pagare se vuoi stare ad alti livelli. Qui vorrei trasmettere il Dna della Juve, la fame di successi. Io ho avuto la fortuna di vincere tanto e quella mentalità ti resta dentro per sempre".