Federico Bernardeschi resta alla Juventus, almeno fino a giugno. Solo allora, infatti, le parti si siederanno al tavolo per ragionare sul futuro del giocatore, un vero e proprio jolly in questi anni di Juve. Fino a qui non ha inciso, o almeno lo ha fatto solo a tratti, venendo anche beccato da quei tifosi che avevano riposto in lui le speranze di grandezza rimanendo delusi. Come riporta Goal, gli scenari nati nel mercato invernale non hanno mai convinto la Juve che così ha deciso di tenersi Bernardeschi e usarlo come mezzala, nel nuovo esperimento di Sarri. Insieme fino a fine stagione, poi si vedrà.