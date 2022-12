L'ex calciatore della Juve Federico Bernardeschi ha rilasciato delle dichiarazioni all'intervista canadese Dolce, dove ha affrontato diversi temi legati sia alla sua esperienza in bianconero, sia a quelle che sono state le sue tappe in Italia.RICORDI - 'Il primo gol è stato quello su rigore nel match con la Fiorentina contro il Borussia Mönchengladbach. Il secondo gol più memorabile è il primo che ho realizzato per la Juventus. Segnare per quella squadra, con tutta la sua magnifica storia, è stato estremamente speciale'.VITA A TORINO - 'Era dura. Davvero non me l’aspettavo. Avevamo bisogno di un po’ di riallineamento di certi equilibri nelle nostre vite. Ma io e mia moglie eravamo molto radicati nell’amore, con il desiderio di stare insieme, quindi è stato poi tutto molto semplice'.