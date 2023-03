Intervenuto ai microfoni di TLN Soccer, l'ex calciatore della Juve Federico Bernardeschi ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento che sta vivendo la Vecchia Signora.'Un campionato strano per la Juventus, perchè ha dovuto sopportare tante vicissitudini e questa è stata una bella mazzata per la squadra. Non se lo meritavano sicuramente, soprattutto i giocatori, gli uomini dentro lo spogliatoio, la società e i tifosi. Queste cose non fanno piacere ma si sono ritirati su molto bene. La Juve ha un dna, un carattere particolare e non è facile da buttare giù. Le risposte le sta dando e continuerà a darle fino alla fine, quello che è sicuro è che la Juve darà del filo da torcere a tutti'.