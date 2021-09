Al settimanale 'Maria con Te', l'intervista a Padre Luigi, prete che ha celebrato le nozze di Bernardeschi."L’ho chiesto alla sua mamma e mi ha detto che non c’è una ragione specifica, se non “pura e semplice fede”. Lui le ha sempre detto che quando prega avverte proprio dentro di sé la sensazione di non essere solo. Insomma, crede fortemente sia in Cristo sia nella Madonna e ne avverte la presenza nella quotidianità"."È un ragazzo che ha una fede autentica ha un grande trasporto per Gesù, tanto da aver scelto in passato di portare a lungo il numero 33 proprio in omaggio agli anni di Cristo, e di conseguenza per la Madre che lo ha offerto al mondo"."Mi è rimasto impresso quando dovevamo fare i nostri incontri di catechesi attraverso una piattaforma su Internet, gli avevo proposto di farne uno alle 18 e quel giorno mi ha detto, mentre era in ritiro a Coverciano: “Non posso”. Pensavo per un qualche allenamento extra o forse una riunione col mister Mancini, invece doveva andare a Messa".