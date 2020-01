Con delle parole meravigliose, prese dalla canzone 'Amico' di Renato Zero, Federico Bernardeschi ha voluto fare gli auguri al suo vecchio capitano, Davide Astori, scomparso a Udine il 4 marzo del 2018. "Amico è bello, amico è tutto, è l’eternità, è quello che non passa mentre tutto va. Auguri amico mio, sei sempre con me", il messaggio di Federico. Nel post, una foto dei due mentre si abbracciano.