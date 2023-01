A Verissimo,ha parlato così della situazione della Juventus: "Mi dispiace molto perché io ti parlo dal punto di vista interno, dei ragazzi, dove io sono stati fino a pochi mesi fa. Queste cose purtroppo toccano proprio lo spogliatoio. Quindi a me spiace per loro. Però la Juve è una società forte con uomini veri all'interno del gruppo e dello spogliatoio. Quindi si ritireranno su, come abbiamo fatto in passato nei momenti duri,e sono convinto che faranno grandi cose. Glielo auguro con tutto il mio cuore perché se lo meritano, se lo meritano soprattutto gli uomini".