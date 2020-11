In prestito o a titolo definitivo, ma giorno dopo giorno il futuro di Federico Bernardeschi si sta delineando. Pirlo lo vede come esterno a tutta fascia, ma le opportunità a lui concesse sono ridotte all’osso, avendo davanti a sé giocatori più in forma. Durante la sua esperienza all’ombra della Mole ha offuscato il suo talento, per questo potrebbe convincersi che il miglior modo per rispolverarlo sia una partenza. Bernardeschi era stato acquistato dalla Fiorentina nell’estate 2017 a 40 milioni di euro più bonus. Adesso la sua strada e quella della Juventus sembrano sul punto di dividersi.