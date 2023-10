Il possibile ritorno di Federicoha scatenato - e non poco - i tifosi della Juventus. C'è chi non ci crede, e c'è chi ci crede fin troppo. Comunque, difficile trovare un fan dell'operazione, anche se qualcuno ci scherza su: "Sicuramente si troveranno dei supporters che proveranno a giustificare l'operazione...".Scherzi a parte, la Juve ora si trova davanti a una vera e propria emergenza: dopo Pogba, pure Fagioli si appresta a ricevere una squalifica, e chissà per quanto tempo. E' emergenza vera. E servirà intervenire subito sul mercato.