Fin qui non è stato un inizio di stagione da ricordare per Federico Bernardeschi. I sette minuti più recupero giocati all'esordio in campionato contro il Parma sono stati da dimenticare, con tanto di ammonizione per eccesso di foga. Poi, panchina per tutti i 90 nella pazzesca sfida contro il Napoli all'Allianz Stadium. Roberto Mancini, però, ha puntato su di lui da titolare in Armenia-Italia, ma Bernardeschi ha palesato un ritardo di condizione, finendo tra i bocciati. E, come racconta oggi Il Corriere Torino, le alternative alla Juventus non mancano: Douglas Costa in caso di utilizzo da ala destra, Aaron Ramsey nel ruolo di trequartista e l'agguerrito Emre Can da mezzala a centrocampo.