Come racconta Sky Sport, la Juve ha già fatto una scelta per il futuro. E cioè Dejan Kulusevski. Il giocatore svedese, acquistato dall'Atalanta, potrebbe togliere altro spazio a Federico Bernardeschi, non esattamente tra i più utilizzati da Maurizio Sarri in questa stagione. Ebbene, il classe '94 potrebbe guardare altrove, anche per strappare il pass per l'Europeo, posticipato di un anno. Interesse del Milan possibile, anche senza Paquetà (su cui c'è il Benfica). Occhio anche a Rakitic e all'asse con il Barcellona. Nel corso della prossima sessione, Federico Bernardeschi potrebbe dunque diventare uno dei pezzi più interessanti.