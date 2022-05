La Juventus e Federico Bernardeschi non continueranno il loro percorso insieme. La notizia sembrava essere nell'aria ma ora è ufficiale. Il contratto dell'esterno di Carrara era in scadenza al termine della stagione corrente e fin da subito sembrava che il giocatore non rientrasse nelle priorità della Juventus. Complice anche il fatto che Madama stia cercando giocatori del suo stesso ruolo come Angel Di Maria. La gara contro la Fiorentina sarà l'ultima di Bernardeschi in maglia bianconera. Proprio al Franchi, lo stadio che l'ha visto crescere calcisticamente e che l'ha accolto prima del suo passaggio alla Juventus.