La Juve non molla, affatto. Anzi raddoppia. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve lavora su un paio di piste importanti: Paratici ha innanzitutto deciso di liberare Federico Bernardeschi. L'attaccante ha infatti un mercato interessante, sia in Premier che in Serie A: ecco perché il capo dell'area sportiva l'ha proposto in ben due trattative. La prima, e più facile, lo vedrebbe al Chelsea per l'azzurro Jorginho.



ANCHE LA ROMA - Non solo Inghilterra. C'è anche la Roma nei piani dell'esterno toscano: Federico potrebbe infatti essere l'alternativa giusta per abbassare in maniera sensibile il prezzo del cartellino di Zaniolo. Ecco, i giallorossi non si sono 'accesi' per Bernardeschi, generando fretta e frenesia anche in Fabio Paratici. Soldi freschi favorirebbero un investimento immediato per Federico Chiesa.