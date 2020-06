Come racconta Calciomercato.com, nlle ultime ore si fa sempre più insistente la candidatura di Federico Bernardeschi per il Chelsea, avendo i bianconeri preventivato una rivoluzione sugli esterni bassi e alti: nei prossimi giorni, probabilmente, previsto un nuovo summit tra Fabio Paratici e i dirigenti dei Blues. L'esterno ex Fiorentina non ha trovato una quadra tattica negli schemi di Sarri e piace molto al club londinese, che sta ragionando sullo scambio con Jorginho. Per CM, a oggi questa è la strada più semplice.