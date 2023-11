Ci sono i giocatori sondati dalla dirigenza della, quelli visti come funzionali al progetto e che potrebbero dare qualcosa in più per la seconda parte di stagione. In più, in vista della sessione di mercato di gennaio, c’è una serie di calciatori che, anche attraverso i propri entourage, stanno bussando alle porte della Continassa per proporsi.Tra questi c’è Federicole cui intenzioni sono chiare: se fosse per lui tornerebbe alla Juventus. E lo ribadisce in un video, girato fuori dalla Continassa, quando dopo aver fatto visita alla squadra e all’allenatore si ferma con i tifosi. “?”, “!”.