Come racconta Gazzetta, nell'incontro tra l'Inter e Pastorello si è parlato anche di Bernardeschi. Al di là delle smentite di facciata, l’Inter sottotraccia lavora sull’esterno in uscita dalla Juventus. È un parametro zero che fa gola, ha qualità ed esperienza, è polivalente perché anche lui in grado di coprire il ruolo di tuttafascia come pure quello di mezzala. L’Inter si è informata e ha chiesto a Pastorello di esser tenuta in considerazione per un’offerta. Al momento, l’unica squadra ad aver mosso passi in direzione Bernardeschi è il Napoli.