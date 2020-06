Federico Bernardeschi e un futuro sempre più in bilico. Alti e bassi alla Juventus, dove non è ancora riuscito a trovare continuità e potrebbe farlo da un'altra parte. E' un giocatore che ha sempre mercato e può essere inserito in qualche trattativa come contropartita tecnica; anche Sarri ha ribadito più volte che è sottovalutato, ma bisognerà trovare qualcuno disposto a pagarlo 40 milioni di eur e dare un ingaggio da 4 milioni al giocatore.