Nelle infinite strade del mercato, si è aperta una pista che può portare Federico Bernardeschi alla Sampdoria. A riportarlo è il Secolo XIX, secondo il quale la Juve avrebbe contattato i blucerchiati per offrire in prestito il classe '94 che potrebbe cambiare aria in cerca di riscatto. Dopo l'ennesima stagione di Bernardeschi tra alti e bassi, infatti, i bianconeri sarebbero anche disposti a pagare gran parte dell'ingaggio di 3 milioni. L'ostacolo però è rappresentato dalla volontà della Samp di ridurre il monte stipendi e non andare oltre al milione.