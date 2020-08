Per Federico Bernardeschi potrebbe aprirsi una pista estera: la Juventus sta valutando la cessione dell'esterno d'attacco che da quando è arrivato in bianconero non è mai esploso definitivamente; Paratici vorrebbe inserirlo come contropartita in qualche affare, ci ha provato con il Napoli per Milik ma è lo stesso giocatore a non essere convinto di trasferirsi in azzurro. Nelle ultime settimane è spuntata l'ipotesi dell'Atletico Madrid, dove l'eventuale arrivo di Bernardeschi spingerebbe Angel Correa verso l'addio.