La Juventus si divide tra campo e mercato, nel quale i dirigenti sono alla ricerca di un terzino sinistro: o come vice Alex Sandro, o per sostituire il brasiliano in caso di cessione. Secondo la stampa spagnola, tra i profili studiati dai bianconeri c'è anche il terzino del Siviglia Marcos Acuña, classe '91 per il quale si potrebbe mettere in piedi una trattativa. A riportarlo è il quotidiano As, che riporta come la Juve starebbe pensando a uno scambio con Bernardeschi.