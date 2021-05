Federico Bernardeschi, capitano della Nazionale che ha battuto questa sera 7-0 il San Marino, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Io ringrazio il mister perché mi ha sempre dato fiducia, mi ha fatto giocare dove mi trovo meglio. Qui mi sono sempre divertito e vengono fuori le mie qualità”



PIÙ LIBERO IN NAZIONALE? – “Sì, qui me la fanno rischiare, è molto semplice”



SULL’EUROPEO – “La qualità è altissima, devo dire che quando hai tantissimi ragazzi di questa qualità non è facile per il mister. Siamo stati tutti bravi a mettere Mancini in difficoltà, è due anni che siamo bravi e il tecnico ha creato un grandissimo gruppo. A prescindere da chi ci sarà all’Europeo, il gruppo è sano, è vivo e questo è il merito del mister e dello staff”



SU ALLEGRI – “Mi gratifica tanto, sono felice. Spero di godermi ancora il mister perché lo voglio davvero, è quello che cercherò di fare. Sono molto felice che ritorna, è sempre stato un grande, ha portato sempre tutti i risultati a casa”.