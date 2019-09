Il Barcellona è stato vicino a Federico Bernardeschi nelle ultime ore di mercato in questa caldissima estate di trattative. Ora, il talento della Juventus è a un bivio. Secondo quanto riportato da Goal.com, infatti, il numero 33 ha voglia di gol e assist, ma deve prima riscalare le gerarchie per un posto da titolare, al momento superato da Douglas Costa, Gonzalo Higuain e, ovviamente, Cristiano Ronaldo. Se non dovesse riuscire a convincere Maurizio Sarri, le sirene di mercato torneranno a farsi forti a gennaio.