Dopo aver risolto la situazione contrattuale di Dybala, in casa Juve ora si punta a perfezionare anche gli altri rinnovi che sono rimasti in sospeso e che soprattutto, andranno in scadenza a partire da giugno. In cima alla lista ci sono i nomi di Federico Bernardeschi e di Mattia De Sciglio, con quest'ultimo che sembra prossimo alla firma fino al 2025.



AL RIBASSO - Diversa invece la situazione dell'ex Viola che, spinge per una riconferma dando piena disponibilità a Madama. La Juve però, dal canto suo non ha ancora formulato un'offerta ufficiale e l'idea è quella di giocare al ribasso anche in questa circostanza. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, i bianconeri sarebbero disposti ad offrire un ingaggio pari a 3 milioni di euro, contro i 4 percepiti attualmente da Bernardeschi. RIECCO LA LAZIO - Ecco perchè, il Campione d'Europa in carica insieme al suo procuratore Federico Pastorello stanno iniziando a guardarsi attorno, con grandi richieste che arrivano anche dalla Premier. Nelle settimane precedenti però, il nome di Bernardeschi era stato accostato anche alla Lazio che, in queste ultime ore sembra essere ritornata di moda. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com però, al momento non sarebbero ancora state intavolate trattative e la sensazione è che difficilmente il numero 20 possa prendere un treno per Roma, favorendo così la sua uscita dall'Italia.