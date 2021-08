L'indizio definitivo sul mercato. Federicoè pronto alla permanenza alla Juventus, ultimo spoiler è arrivato dall'account Instagram dell'esterno, che da due giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la vittoria degli Europei. E proprio dagli Europei Bernardeschi vuole ripartire. Con lo stesso obiettivo. Con lo stesso spirito. Con lo stesso numero.Sì, Bernardeschi ha preso il 20, lasciando il 33 che ai tempi aveva scelto per "motivi religiosi". "Il numero #20 è stato sudore, sacrificio, amicizia, passione, riscatto, gioia in #azzurro! È stato quelle "notti magiche" di Wembley - ha scritto sui suoi social -. Il #20 mi ricorderà per sempre la festa nelle piazze, la gioia nei sorrisi dei bambini, un abbraccio di 60 milioni di persone. Ora voglio portare con me in bianconero queste stesse emozioni. Continuiamo a vincere".